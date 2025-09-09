Mit Drohnen beobachtet die Polizei den Verkehr auf der A2: Viele Fahrer halten den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht ein. Was das für die Betroffenen bedeutet.

Magdeburg - Mit Drohnentechnik hat die Polizei Magdeburg Verkehrssünder auf der Autobahn 2 ins Visier genommen und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Vor allem zu geringere Sicherheitsabstände seien dabei festgestellt worden, teilte die Polizeiinspektion mit. Ein Lkw-Fahrer habe den geforderten Sicherheitsabstand von 50 Metern um mehr als 45 Meter unterschritten. Ihn erwartet neben einem Punkt in Flensburg auch ein Bußgeld in Höhe von 105 Euro. Für sechs Fahrer endete die Fahrt nach Polizeiangaben auf dem Rastplatz, da der Zustand der Fahrzeuge mangelhaft war.