Nach dem aus von José Mourinho setzt Fenerbahce Istanbul wohl auf den Ex-Schalker Domenico Tedesco. Er soll den Club wieder zum Erfolg führen.

Istanbul - Der ehemalige Schalke-Trainer Domenico Tedesco steht türkischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Engagement bei Fenerbahce Istanbul und soll Nachfolger von Star-Coach José Mourinho werden. Der Sender Habertürk und andere Medien vermeldeten, beide Seiten hätten sich bereits prinzipiell geeinigt. Tedesco werde schon am Abend in Istanbul erwartet. Auch die „WAZ“ berichtete über die bevorstehende Verpflichtung.

Der 39-jährige Deutsch-Italiener Tedesco hatte seine Karriere in Deutschland begonnen und war unter anderem Trainer bei Schalke 04 und RB Leipzig in der Bundesliga. Bis Januar dieses Jahres trainierte er die belgische Nationalmannschaft, seitdem ist er ohne Anstellung.

Mourinho brachte nicht den erhofften Erfolg

Der türkische Traditionsclub Fenerbahçe Istanbul hatte sich nach dem Verpassen der Champions League Ende August von Mourinho getrennt. Der Portugiese war seit Juni 2024 beim 19-maligen Meister angestellt, den erhofften Erfolg brachte er aber nicht. Seitdem waren verschiedenste Nachfolger im Gespräch.

In der vergangenen Saison landete Fenerbahce in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf Stadtrivale Galatasaray.