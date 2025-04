Polizei kontrolliert Autos am Car-Freitag

Die Tunerszene trifft sich zum Car-Freitag an der Rappbodetalsperre im Harz.

Oberharz am Brocken - Am sogenannten Car-Freitag hat die Polizei im Harz verstärkt Fahrzeuge kontrolliert. An der Rappbodetalsperre seien am Nachmittag etwa 250 Personen und 50 Fahrzeuge „mit Tuningbezug“ unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. „Es läuft alles sehr friedlich und geordnet ab.“

Kontrollen mit Blick auf die Verkehrssicherheit gab es nicht nur nahe der Rappbodetalsperre, sondern auch an anderen Orten in Sachsen-Anhalt. Der Fokus lag dabei auf Fahrzeugen, die Veränderungen aufweisen. Das Innenministerium hatte zuvor angekündigt, dass die Polizei die „Fahrzeugtunerszene“ genauer in Augenschein nehmen und umfangreich kontrollieren werde.

Bilanz steht noch aus

Hintergrund sind die traditionellen Treffen der Tuningszene, die am Karfreitag vielerorts stattfinden. In Sachsen-Anhalt gibt es sie vor allem im Harz, in Blankenburg sowie entlang der Landesstraße 96 und rund um die Rappbodetalsperre.

Im vergangenen Jahr kamen allein in Blankenburg bis zu 1.100 Menschen und etwa 850 Kraftfahrzeuge zusammen. Von der Polizei wurden mehr als 400 Fahrzeuge kontrolliert, 123 wurden beanstandet. In 23 Fällen untersagte die Polizei die Weiterfahrt. Eine Bilanz zum Geschehen in diesem Jahr steht noch aus.