Mit zielgerichteten Aktionen nimmt die Polizei Fehler und Mängel im gewerblichen Güter- und Personenverkehr unter die Lupe. Das ist auch als erzieherische Maßnahme gedacht.

Magdeburg - Lkw und Busse werden von diesem Montag an verstärkt von der Polizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert. Bis 23. November steht der gewerbliche Güter- und Personenverkehr im Fokus der länderübergreifenden Kontrollwoche „Truck & Bus“ des europäischen Polizeinetzwerks Roadpol, wie das Innenministerium in Magdeburg miteilte.

Vor allem der technische Zustand der Fahrzeuge, die Ladungssicherung und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten werden unter die Lupe genommen, wie es hieß. Es gehe aber nicht nur um das Aufdecken von Verstößen, sondern auch um Aufklärung und Prävention, etwa zu Themen wie Übermüdung und Ablenkung am Steuer.

Dem Ministerium zufolge steht in diesem Jahr noch eine weitere Roadpol-Kontrollwoche an: Vom 15. bis 21. Dezember liege der Fokus auf Alkohol und Drogen.