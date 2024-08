Eine nicht angemeldete Musikveranstaltung sollte den Ermittlungen zufolge zunächst in Sachsen-Anhalt stattfinden. In Bad Bevensen schritt dann die Polizei ein.

Bad Bevensen - Die Polizei hat eine rechtspopulistische Musikveranstaltung in Bad Bevensen im Landkreis Uelzen aufgelöst. Der Auftritt zweier Deutsch-Rapper in der Nacht zu Sonntag auf dem Gelände eines ehemaligen Krankenhauses sei nicht angemeldet gewesen, teilten die Beamten mit. Er sei im Internet zunächst für die Region Salzwedel in Sachsen-Anhalt angekündigt gewesen.

Die Polizei stellte die Personalien aller 29 Anwesenden fest - die Mehrzahl stammte aus Sachsen-Anhalt. Die Veranstaltung hatte den Ermittlungen zufolge eine kommerzielle Ausrichtung, am Ort wurden Tonträger, Aufkleber und Shirts gefunden, die jetzt geprüft werden. Im öffentlichen Raum hätte so eine Veranstaltung angemeldet werden müssen, sagte ein Polizeisprecher.