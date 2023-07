Ein Mannschaftswagen der Polizei steht in einem Grasfeld.

Chemnitz - Der 23 Jahre alte Fahrer eines Mannschaftswagens der Polizei ist in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 72 in der Nähe von Chemnitz bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte, wich der Mann einem Wild aus und kam dabei von der Straße ab. Der Transporter prallte laut Polizei gegen zwei Schilder und kam im Graben zum Liegen. Ob der Fahrer alleine im Auto war, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.