Burg - Bei einer Auseinandersetzung in Burg (Landkreis Jerichower Land) ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei spricht von einem versuchten Tötungsdelikt und nahm einen Verdächtigen fest. In einer Gastwirtschaft sei es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei soll ein 42-Jähriger gegen einen 35-Jährigen ein Messer eingesetzt haben. Das Opfer erlitt den Angaben zufolge mehrere Verletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden.