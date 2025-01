Ein Zeuge beobachtet zwei Männer dabei, wie sie eine Fußgängerbrücke in Berlin-Adlershof mit Graffiti besprüht haben sollen. Die Polizei rückt an und stellt die beiden.

Polizei nimmt mutmaßliche Graffitisprayer in Berlin fest

Berlin - Polizeibeamte haben zwei mutmaßliche Graffitisprayer in Berlin-Adlershof festgenommen. Sie sollen am Montagabend eine Fußgängerbrücke an der Wagner-Régeny-Allee beschmiert haben.

Ein Zeuge beobachtete einen 19 und einen 21 Jahre alten Mann den Angaben zufolge während der Tat und rief die Polizei. Diese nahm die beiden demnach in der Nähe des Tatortes kurzzeitig fest. In den Rucksäcken und Taschen der beiden Männer fanden die Beamten der Mitteilung zufolge mehrere Spraydosen. Das Fachkommissariat des Landeskriminalamts ermittele nun.

Erst am Sonntagabend hatte die Polizei Berlin drei mutmaßliche Graffitisprayer in Charlottenburg festgenommen. Sie sollen nach Zeugenaussagen eine U-Bahn besprüht haben.