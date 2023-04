Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Lichterfelde einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher festgenommen. Der 43-Jährige habe sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte in der Einbruchswohnung versteckt, sei da aber im Flur gefunden und festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei weitere Verdächtige seien vom Balkon der Wohnung gesprungen und entkommen.

Den Angaben zufolge wurde die Polizei am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr von einem Zeugen informiert, der den Einbruch in die Hochparterrewohnung beobachtet habe. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher die Balkontür aufhebelten, um in die Wohnung zu gelangen. Die Mieterin war laut Polizeimeldung im Urlaub. Ob die flüchtenden Männer Beute machen konnten, müsse noch geprüft werden.