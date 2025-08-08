Das „SMS“ gilt als eines der bekanntesten Festivals für elektronische Tanzmusik. Dieses Jahr sind die Macher vor allem über eins glücklich.

Saalburg - Bässe, Beats und Badesee: Zehntausende Menschen feiern wieder auf dem „SonneMondSterne“-Festival am Ufer der Bleilochtalsperre. Mit traditionell drei Kanonenschlägen startete das Festival am Freitag gegen 17.00 Uhr in seine 27. Auflage. In diesem Jahr sind laut Veranstaltern 35.000 Besucher vor Ort. Damit ist das Event restlos ausverkauft.

Rund 140 Acts erwartet

„Wir haben Riesenglück mit dem Wetter. Daher ist die Stimmung natürlich sehr gut“, sagte Festivalsprecher Philipp Helmers. Das „SMS“ gehört zu den größten und bekanntesten Festivals für elektronische Tanzmusik in Deutschland. Rund 140 Künstlerinnen und Künstler stehen dort nun bis Sonntag auf den Bühnen. Wer eine Abkühlung sucht, kann in der Bleilochtalsperre baden.

Der absolute Headliner sei der italienisch-amerikanische DJ Anyma, sagte Helmers weiter. Nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen seiner „coolen visuellen Show“. Aber auch Paul Kalkbrenner oder Charlotte de Witte seien Namen, auf die sich die Festivalmacher besonders freuen. Auf der Bühne stehen auch die Techno-Veteranen Scooter („Hyper Hyper“) sowie Hip-Hop-Künstler wie Ski Aggu und Ikkimel. Auch viele Newcomer sind dabei.

Polizei bislang zufrieden

Die vielen Besucher konnten seit Mittwoch zu den Campingplätzen anreisen. Aus Sicht der Polizei gab es bislang keine größeren Vorkommnisse. Am Mittwoch hatten sich Staus gebildet, zeitweise musste die Ausfahrt Schleiz an der A9 gesperrt werden.

Am Donnerstag musste ein gestürzter Fahrradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch kleinere Drogendelikte oder einen renitenten Graffitisprayer meldete eine Sprecherin. Das sei „aber alles nichts Größeres.“