Berlin - Wegen des Handels mit Kokain und Cannabis aus dem Auto heraus hat die Polizei am Dienstagabend zwei Männer in Berlin-Schöneberg festgenommen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zuvor hatten Zivilpolizisten einen Mann dabei beobachtet, wie er in das wartende Auto stieg und dieses nach wenigen Metern Fahrt wieder verließ. Die Beamten überprüften den 20-jährigen, woraufhin dieser gestand, im Fahrzeug Cannabis gekauft zu haben.

Das Auto wurde an der nächsten Kreuzung gestellt. Der 31-jährige Fahrer des Autos, der 29 Jahre alte Beifahrer sowie das Fahrzeug wurden durchsucht. Dabei seien Kokain und Cannabis, ein Handy sowie Geld im dreistelligen Bereich gefunden worden.

Marihuana, Kokain und Ecstasy werden in Berlin seit Jahren von Kunden auch über das Internet bestellt und von Dealern in unauffälligen Kleinwagen, auch Kokstaxis genannt, ausgeliefert.