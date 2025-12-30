Mitten in Berlin fährt ein Autofahrer über eine rote Ampel, flüchtet vor der Polizei – und ein Streifenwagen fährt gegen zwei geparkte Autos. Der mutmaßliche Fluchtfahrer ist nicht nüchtern.

Berlin - Bei einer Verfolgungsjagd in Berlin-Wedding ist ein Polizeiauto gegen zwei geparkte Wagen geprallt. Eine Polizistin wurde verletzt und musste ihren Dienst vorzeitig beenden, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die Polizisten verfolgten demnach ein Auto am Montagabend über mehrere Ortsteile hinweg mit mehreren Einsatzwagen, nachdem der Fahrer über Rot gefahren war.

Der Fahrer fuhr unter anderem mehrfach in den Gegenverkehr und mit hoher Geschwindigkeit, wie es hieß. Die Polizei verlor dabei den Angaben zufolge die Kontrolle über das eigene Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß mit den parkenden Autos.

Die Polizei fand das Fluchtauto später geparkt in der Londoner Straße und suchte die Umgebung mit Hubschrauber und Spürhunden nach dem Fahrer ab, wie es hieß. Später ermittelten die Beamten den Halter und den mutmaßlichen Fahrer. Dieser hatte keinen Führerschein und gab laut Polizei an, Drogen konsumiert zu haben. Nach einer Blutentnahme kam er wieder auf freien Fuß.