Einbrecher suchen nach Schmuck und Bargeld. Eine Anwohnerin beobachtet die mutmaßlichen Täter. Einem Verdächtigen ist die Polizei nun auf die Spur gekommen.

Magdeburg - Nach mehreren Einbrüchen im Magdeburger Westen hat die Polizei einen möglichen Täter gefasst. „Der Tatverdächtige ist im Zuge umfangreicher Ermittlungen gestellt worden“, sagte eine Sprecherin des Polizeireviers Magdeburg. Am Wochenende hatte die Polizei von mehreren Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser berichtet. Die Täter hätten nach Schmuck und Bargeld gesucht. In einem Fall soll eine Anwohnerin zwei verdächtige Personen gesehen haben. Zunächst war die Suche auch mit Hubschrauber und Hund noch erfolglos geblieben.