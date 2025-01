In Riesa ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Tausende demonstrieren gegen den Bundesparteitag der AfD. Teils kommt es zu Rangeleien.

Demonstrationen in Riesa

Riesa - Bei Protesten im sächsischen Riesa gegen den Bundesparteitag der AfD sind nach Angaben der Polizei sechs Beamte leicht verletzt worden. „Im Verlauf des Einsatzes sind bislang sechs Einsatzkräfte leicht verletzt worden“, teilte die Polizei auf X mit. „Unser Einsatz anlässlich des Bundesparteitags in Riesa sowie dem damit verbundenen Gegenprotest läuft weiter“, hieß es.

Tausende Menschen haben in Riesa gegen den AfD-Parteitag demonstriert. Die Protestierer reisten bereits am frühen Morgen mit Bussen und Zügen an, blockierten wichtige Zufahrtsstraßen. Die Stimmung war teils aufgeheizt, vielerorts standen sich Demonstranten und Polizei gegenüber.