Queere Community unter Polizeischutz, AfD-Versammlung nebenan: Der zweite CSD in Eberswalde ist in diesem Jahr mehr als eine bunte Parade.

Polizei sichert CSD in Eberswalde nach Angriff

Der CSD in Eberswalde findet unter erhöhtem Polizeischutz statt. (Symbolbild)

Eberswalde - Rund eine Woche nach dem gewaltsamen Angriff auf ein Fest für Vielfalt wollen queere Menschen heute (13.00 Uhr) beim Christopher Street Day (CSD) in Eberswalde auf die Straße gehen. Ganz in der Nähe der Parade versammelt sich auch die AfD (15.00 Uhr). Überschattet wird der CSD auch von zunehmenden Anfeindungen gegen solche Veranstaltungen in Deutschland.

Die Polizei ist mit einem verstärkten Kräfteaufgebot in Eberswalde im Einsatz. Der brandenburgische Polizeipräsident Oliver Stepien will sich vor Ort über die Lage informieren.

Am vergangenen Sonntag hatte eine Gruppe Vermummter ein Fest für Vielfalt und gegen rechts im knapp 20 Kilometer entfernten Bad Freienwalde angegriffen. Zwei Menschen wurden laut Polizei verletzt.