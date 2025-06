Köln - Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss geht es nach seiner Zeit im RTL-Dschungelcamp nach eigenen Worten genauso gut wie zuvor. „Nur der Kontostand ist höher“, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Ich kann als freier Schauspieler seit über 40 Jahren von meinem Beruf leben, schlafe nicht unter einer Brücke, habe noch Zeit bis zur Rente und auch nebenbei natürlich genügend vorgesorgt, bin ziemlich fit und hab noch Spaß am Job“, zählte er auf. Im September erscheine seine Biografie.

Das alles seien Dinge, die auch ohne das Dschungelcamp stattgefunden hätten, sagte der Darsteller. „Man sollte den Dschungel nun auch nicht überbewerten.“ Auch wenn er doch kleine Veränderungen wahrgenommen hat. „Der positive Effekt ist zum Beispiel, dass bisher zweimal eine Knöllchentante Erbarmen hatte und aufs Ordnungsgeld im Tausch gegen ein Selfie verzichtete.“

Vom Dschungelcamp zurück ins Seriengeschäft

Einem breiten Publikum wurde der Schauspieler einst durch seine Rolle in der ZDF-Krimireihe „Der Alte“ bekannt, in der er fast 20 Jahre mitspielte. Anfang 2025 nahm er dann an der Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ teil. In der RTL-Dschungelsendung belegte er den zweiten Platz und avancierte zum Publikumsliebling.

Jüngst wurde bekannt, dass Sanoussi-Bliss auch einen neuen Serien-Job hat. Im RTL-Format „Unter uns“, das in der fiktiven Schillerallee in Köln spielt, übernimmt er eine Gastrolle. Erstmals soll er dort Mitte September zu sehen sein und einen mysteriösen Designer spielen.