Berlin - In ihrem Kampf gegen Bandenkriminalität hat die Polizei im Berliner Bezirk Mitte in Bars und Cafés drei Menschen festgenommen und mehrere Schusswaffen beschlagnahmt. Bei dem Einsatz in Gesundbrunnen seien am Abend verschiedene Lokale in der Wollankstraße kontrolliert worden, teilte ein Sprecher mit. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Rund 40 Personen wurden befragt.

In den vergangenen Wochen und Monaten war es laut Polizei immer wieder zu Schusswaffengebrauch in der Stadt gekommen. Die im letzten Jahr gegründete Sondereinheit „Ferrum“ (deutsch: Eisen) im Landeskriminalamt versucht mit umfangreichen Razzien in Bars und Restaurants und an bekannten Treffpunkten von Kriminellen dagegen anzukämpfen. Die Polizei geht eigenen Angaben nach davon aus, dass es sich um Revierkämpfe im Bereich der Drogenkriminalität wie auch um Drohungen und Erpressungen von Geschäftsleuten handelt.