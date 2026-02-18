Sie waren mit Stöcken und einem Messer bewaffnet: Nach einem Streit im Erfurter Stadtpark sind zwei Männer verletzt.

Erfurt - Bei einem Streit zwischen jungen Männern am Erfurter Stadtpark sind zwei Beteiligte leicht verletzt worden, einer davon mit einem Messer. Die Polizei nahm den mit dem Messer bewaffneten Täter und einen weiteren Mann fest, wie ein Sprecher am Abend mitteilte.

Neben dem Messer kamen auch Stöcke als Waffe zum Einsatz, hieß es. Zur Vernehmung der vorläufig festgenommenen Männer, die aus Afghanistan stammen, waren den Angaben zufolge Dolmetscher vor Ort. Hintergrund und weitere Details, etwa, in welcher Beziehung die Sechs zueinander stehen, sind Gegenstand der Ermittlungen.