Polizei stoppt drei Geisterfahrer auf Treckern in Meppen

Meppen - Nach einer Trecker-Demo in Meppen hat die Polizei drei Traktorfahrer gestoppt, die entgegen der Fahrtrichtung auf die B70 gefahren waren. Für die Fahrer im Alter von 28, 29 und 49 Jahren wird die Aktion ein Fahrverbot nach sich ziehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Entsprechende Verfahren seien eingeleitet worden.

Insgesamt seien die Bauernproteste im Emsland am Mittwoch aber friedlich verlaufen, hieß es. Hauptziel der Aktionen seien die Kreishäuser in Nordhorn und Meppen gewesen. Alleine in Meppen seien dabei rund 140 Traktoren gezählt worden. Die Landwirte haben bundesweit Proteste für die gesamte Woche angekündigt.