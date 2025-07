Ein Mann fährt auffällig durch die nächtlichen Straßen in Potsdam-Mittelmark. Beamte halten ihn an - und machen eine Entdeckung.

Brück - Ein Autofahrer ist nach dem Konsum von Koks bei einer Verkehrskontrolle in Potsdam-Mittelmark festgenommen worden - der Haftbefehl lag schon vorher vor. Eine Polizeistreife hielt den 27-Jährigen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Brück an, da sein Fahrstil auf Drogenkonsum hindeutete, wie die Polizei mitteilte. Das Ergebnis des Schnelltests ergab: Kokain.

Bei der Überprüfung der Person in Polizeidatenbanken entdecken die Beamten dann, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Daraufhin wurde er festgenommen. Genauere Angaben zu den Hintergründen des Haftbefehls machte die Polizei nicht.