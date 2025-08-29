Motoren aufheulen, quietschende Reifen: In Erfurt greift die Polizei rasch ein und beendet ein verbotenes Autorennen. Die Konsequenzen für die beiden Beteiligten sind deutlich.

Erfurt - Die Polizei hat in Erfurt zwei mutmaßliche Raser aus dem Verkehr gezogen, die sich dort ein illegales Autorennen lieferten. Die beiden Männer im Alter von 32 und 28 Jahren beschleunigten ihre Wagen am Donnerstagnachmittag an einer Ampel stark, als diese auf Grün schaltete, wie die Polizei mitteilte. Weit kamen die Raser jedoch nicht.

Eine Polizeistreife in der Nähe hörte die lauten Motorengeräusche und die quietschenden Reifen - und stoppte das Rennen kurz darauf. Die Führerscheine der Männer wurden beschlagnahmt und Anzeigen geschrieben. Die Polizei wies darauf hin, dass verbotene Autorennen kein Kavaliersdelikt sind, sondern eine Straftat. Beteiligte müssten mit empfindlichen Strafen rechnen.