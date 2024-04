Am Samstag rast ein Motorrad an einem Polizeiwagen vorbei. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf.

Berlin - Die Polizei hat in Charlottenburg-Nord einen Motorradraser ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Der 33-Jährige fuhr am späten Samstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A111 an der Ausfahrt Eichborndamm an einem Polizeivideowagen vorbei, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Demnach war das Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde unterwegs, erlaubt sind jedoch nur 60 Kilometer pro Stunde.

An einer Baustelle fuhr er sogar 60 Kilometer pro Stunde zu schnell. Auch soll er andere Autos links und rechts überholt haben, ohne den Blinker zu benutzen und eine Fahrspursperrung missachtet haben. Als er an der Holzhauser Straße von der Autobahn abfuhr, wurde er angehalten. Sein Motorrad wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt.