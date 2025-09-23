Ein 35-Jähriger verschwindet aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und warnt davor, den Mann direkt anzusprechen.

Stade/Osnabrück - Die Polizei sucht nach einem 35 Jahre alten Mann, der aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück verschwunden ist und bittet dazu auch die Bevölkerung um Hinweise. Aufgrund einer Erkrankung des Mannes sei nicht auszuschließen, dass von ihm eine Gefahr ausgehe, teilte die Polizei mit. Die Beamten suchen nun in Osnabrück und Stade nach dem Mann und leiteten dazu auch eine Öffentlichkeitsfahndung ein. „Die polizeilichen Maßnahmen laufen“, sagte ein Polizeisprecher.

Wer den gesuchten 35-Jährigen treffe, solle ihn nicht ansprechen. Zu dem Mann solle Abstand gehalten und die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden, hieß es.

Einzelheiten zu dem Mann teilte der Polizeisprecher mit Verweis auf den Datenschutz nicht mit. Bekannt ist, dass gegen den Mann gerichtlich ein Unterbringungsbeschluss in die Psychiatrie verhängt worden war. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Auch dazu, wie der Mann am Vormittag aus der Klinik entkam, machte der Polizeisprecher keine näheren Angaben. Der Mann habe sich aber weder gewaltsam Freigang verschafft noch sei er bei einem Ausgang geflohen.