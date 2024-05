Berlin - Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht zu Freitag nach zwei Menschen in Berlin-Lichtenberg gesucht. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte es am Donnerstagabend einen Streit zwischen drei Personen gegeben. Dabei sei es zu Schlägen und dem Einsatz eines Messers gekommen. Einen der Angreifer fanden die Beamten schließlich. Angaben zu den beteiligten Personen und zum genauen Tathergang konnte die Polizei am frühen Freitagmorgen noch nicht machen.