Goslar - Die Polizei in Goslar hat die Öffentlichkeit bei der Suche nach einem 72 Jahre alten Räuber um Hilfe gebeten. Der Mann sei schon 2009 vom Landgericht Lüneburg wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls und unerlaubten Führens einer Schusswaffe zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Außerdem wurden die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sowie in der Sicherungsverwahrung angeordnet.

Im Februar 2021 wurde die weitere Unterbringung in der Sicherungsverwahrung auf Bewährung ausgesetzt. Der Verurteilte wurde angewiesen, im Pflegezentrum in Clausthal-Zellerfeld im Landkreis Goslar zu wohnen. Daran durfte er ohne Zustimmung der Behörden nichts ändern, zudem sollte er sich regelmäßig bei seiner Bewährungshelferin melden.

Allerdings kam er im August 2022 von einem Ausflug nicht in das Pflegeheim zurück und brach den Kontakt zu den Behörden ab. Das Landgericht Göttingen erließ daher einen sogenannten Sicherungs-Unterbringungsbefehl. Bislang konnte er laut Polizei aber nicht gefunden werden.

Der Gesuchte ist den Angaben zufolge etwa 1,80 Meter groß, hat eine hagere Statur, graue kurze Haare und trägt vermutlich einen Bart. Die Polizei riet, den 72-Jährigen im Fall eines Zusammentreffens nicht anzusprechen, sondern die Polizei zu informieren.