In Eisenach hat ein Feuer das Gebäude einer früheren Großraumdisco in Schutt und Asche gelegt - nun sucht die Polizei Zeugen. (Symboloptik)

Eisenach - Die Polizei ermittelt weiter zur Ursache des Brands einer ehemaligen Großraumdisco in Eisenach. Die Spurensicherung laufe noch, teilte die Polizei mit. Auch Zeugen würden gesucht. Das Feuer war in dem leerstehenden Gebäude am Samstagnachmittag ausgebrochen, ein Großaufgebot von Feuerwehr und anderen Helfern war im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht zu Sonntag an. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.