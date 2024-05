Berlin - Nach einem tödlichen Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Tram sucht die Berliner Polizei Fahrgäste einer Straßenbahnlinie als Zeugen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Radfahrer war am 22. April in die Schienen geraten und mit der Tram zusammengestoßen, wie die Berliner Polizei damals berichtete. Nun suchen die Beamten Zeugen, die am Morgen des 22. April mit der Straßenbahnlinie 12 unterwegs waren und an der Haltestelle Pasedagplatz in den hinteren Wagenteil einstiegen.

Der 68 Jahre alte Radfahrer war laut Polizeiangaben in die Schienen geraten und hatte dabei die Kontrolle über sein Rad verloren. Er prallte gegen den hinteren Teil der Tram und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch am Unfallort starb.