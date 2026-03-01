Mitten in der Nacht liegt ein Mann auf einer Straße vor einem Krankenhaus. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfährt den Mann.

Ein betrunkener Mann legt sich auf eine Straße, wird von einem Auto überfahren und dabei tödlich verletzt. (Symbolbild)

Stade - Ein auf der Straße liegender Mann ist in Stade von einem Auto überfahren worden und gestorben. Der 33-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach zunächst stark alkoholisiert in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Gegen Mitternacht verließ er ohne Rücksprache mit dem medizinischen Personal das Gebäude und legte sich vor dem Krankenhaus auf die Straße.

Ein ankommendes Auto konnte noch rechtzeitig ausweichen, ein dahinter fahrender Wagen überfuhr denn Mann. Er wurde zurück ins Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht an seinen schweren Verletzungen starb.

Laut Polizei handelte es sich bei dem Mann um einen 33-Jährigen aus Hamburg ohne festen Wohnsitz. Er war am Abend stark betrunken am Bahnhof in Stade aufgefallen und in das Krankenhaus gebracht worden.