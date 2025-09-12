Genthin - Ein Zehnjähriger wird seit Freitagmittag im Jerichower Land vermisst - die Polizei sucht nach ihm. Der Junge sei zuletzt im Bereich einer Schule in Genthin gesehen worden, teilten die Beamten mit. Er sei etwa 1,40 Meter groß und habe mittellanges, lockiges Haar. Er trage einen schwarzen Pullover mit Skelett-Aufdruck und eine blaue Regenjacke. Die Suchmaßnahmen der Polizei nach dem Kind seien bisher erfolglos geblieben, hieß es. Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land entgegen unter 03921/ 9200.