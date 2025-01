Um die Mittagszeit werden in einem Aschaffenburger Park mehrere Menschen attackiert. Zwei sterben. Die Polizei sucht nun Zeugen - und Videomaterial.

Angriff in Park

Aschaffenburg - Nach der Gewalttat mit zwei Toten in Aschaffenburg bittet die Polizei um Hilfe möglicher Zeugen. „Wir bereiten gerade ein Portal vor, mit dem Ihr uns Eure sachdienlichen Bilder und Videos zusenden könnt“, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken auf X mit. Der Link soll zeitnah veröffentlicht werden. Augenzeugen des Vorfalls sollten sich zudem beim Polizeinotruf 110 oder einer Polizeidienststelle melden.

Am Mittag waren mehrere Menschen in einem Park in der Innenstadt attackiert und schwer verletzt worden. Zwei Menschen starben. Wer die Opfer sind, war zunächst nicht bekannt. Ein Verdächtiger konnte kurz nach der Tat gefasst werden. Hinweise auf weitere Täter hat die Polizei nach eigenen Angaben nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Stichwaffe eingesetzt worden sein. Der Tatort und der Park wurden nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt, ein Hubschrauber war im Einsatz.

Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Attacke waren zunächst unklar.