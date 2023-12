Witzenhausen - Bei der Verfolgung von mutmaßlichen Autodieben in der Nacht zum Dienstag hat die Polizei im Werra-Meißner-Kreis auf die Reifen des Autos geschossen. Menschen seien nicht verletzt worden, teilten die Staatsanwaltschaft in Kassel und die Polizei in Eschwege mit. Zunächst sollte das als gestohlen gemeldete Fahrzeug im niedersächsischen Hannoversch Münden kontrolliert werden, der 21-jährige Fahrer fuhr jedoch davon. In Witzenhausen steuerte der Fahrer auf die Beamten zu, diese schossen auf die Reifen. Danach fuhren die Flüchtenden das Auto nahe Neu-Eichenberg fest, der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden festgenommen.