Polizisten verhindern während des Stromausfalls das Aufbrechen eines Geldautomaten. An einem Supermarkt gab es zudem Spuren eines Einbruchsversuchs.

Berlin - In den Berliner Stadtteilen ohne Strom ist nach Angaben der Polizei bisher keine größere Zahl an Straftaten aufgefallen. Das Aufbrechen eines Geldautomaten in der Spanischen Allee verhinderten Polizisten am Sonntagabend, wie ein Sprecher berichtete. Sie nahm mehrere Tatverdächtige fest.

Gegen 21.30 Uhr fiel demnach Polizisten ein Mann auf, der plötzlich von dem Automaten zu einem Auto flüchtete. Ein weiterer Mann rannte vom Auto aus weg und wurde in der Nähe gefasst. Die Polizei stoppte zudem das Fahrzeug an der Autobahnauffahrt in der Nähe, fand Einbrecherwerkzeug und nahm die drei Insassen fest. Am Geldautomaten wurden Einbruchsspuren festgestellt.

Schon am Samstag hatte die Polizei einen 34-jährigen Mann festgenommen, der mit einem Transporter unterwegs war. Hier wurden ein Spezialspreizgerät, Einbruchswerkzeug und ein Funkgerät gefunden.

In der Nacht zu Montag gab es zudem einen versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Potsdamer Chaussee. An einer Lagertür waren Spuren zu sehen.