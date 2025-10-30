In einer Gartenlaube, einem Verschlag und einer Garage brennt es. Alle drei Feuer sind unweit voneinander entfernt. Kein Zufall, vermutet die Polizei.

Oschersleben - Die Polizei ermittelt in Oschersleben im Landkreis Börde wegen des Verdachts auf Brandstiftung. In der Nacht zu Donnerstag habe eine Gartenlaube in einer Gartenanlage in Vollbrand gestanden, erklärten die Beamten. In einem Verschlag und einer nahegelegenen Garage habe es ebenfalls gebrannt.

Die Feuerwehr sei mit sechs Fahrzeugen angerückt und habe alle Brände gelöscht, hieß es. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 15.000 Euro. Die Polizei bittet auch um Mithilfe aus der Bevölkerung.