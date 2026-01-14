Vor rund 38 Jahren wird die Leiche einer Frau im Spandauer Stadtforst gefunden. Bis heute ist unklar, wer sie ist und was ihr widerfahren ist.

Berlin - Auch rund 38 Jahre nachdem die Leiche einer Frau im Spandauer Stadtforst gefunden worden ist, hofft die Berliner Polizei, den Fall noch aufklären zu können. Sie hat ein Foto der unbekannten 24 bis 32 Jahre alten Frau mit kurzen, rotbräunlichen Haaren veröffentlicht. Es entstand Mitte der 1980er Jahre, wie es hieß. Die schlanke Frau soll damals sowohl in der West- als auch in der Ostberliner Musikszene unterwegs gewesen sein.

Die Leiche der Frau war nach Polizeiangaben im November 1988 im Spandauer Stadtforst gefunden worden. Tiere hatten offenbar an der Stelle gegraben, wo der Leichnam in einem Jutesack verpackt lag. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Um den Hals waren nach den Angaben zwei kurze Seile verknotet, die üblicherweise im Wassersport verwendet werden.

Bis heute ist unklar, wer das Opfer ist und was ihm konkret widerfuhr. Die Polizei versuchte, den sogenannten Cold Case weiterhin zu klären. So gab es im Rahmen der internationalen Kampagne „Identify me“ des Bundeskriminalamtes (BKA) einen Fahndungsaufruf. Auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ wurde der Fall vorgestellt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung bis zu 2.500 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an der unbekannten Frau führen, wie die Polizei mitteilte.