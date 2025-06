Osnabrück/Ankum - Die Polizei im Landkreis Osnabrück warnt vor mit Rasierklingen präparierten Aufklebern. So wurde am vergangenen Wochenende ein solcher Sticker mit dem Logo des VfL Osnabrück in Ankum an einem Laternenmast entdeckt. Am Donnerstagabend wurde den Angaben zufolge ein weiterer mit Rasierklingen versehender Aufkleber an einer Baracke entdeckt. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Die Polizei weitete inzwischen Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aus. Vor allem im nördlichen Teil des Kreisgebietes sei nicht auszuschließen, dass sich weitere gefährliche Aufkleber an öffentlich zugänglichen Stellen finden. Wer solche Sticker entdeckt, sollte nicht versuchen, sie selbst zu entfernen, sondern sofort die Polizei verständigen.