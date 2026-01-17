Trotz kleinerer Zwischenfälle spricht die Polizei von einer positiven Bilanz. Warum sie dennoch immer wieder eingreifen musste.

Leipzig - Nach der Abschlusskundgebung am Augustusplatz ist die propalästinensische Demonstration in Leipzig am Abend beendet worden. Wie die Polizei mitteilte, rollt der öffentliche Nahverkehr am Augustusplatz wieder. Die Beamten wollen jedoch mit Kräften in der Innenstadt präsent bleiben und den Abgang der Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleiten. Parallel seien Einsatzkräfte beim Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München im Einsatz.

Polizeisprecher Olaf Hoppe zog eine erste Bilanz: „Wir haben einen weitestgehend störungsfreien Verlauf gehabt“, sagte er. Das sei „positiv, für uns als Polizei, aber auch für die Stadt“ und die Teilnehmer. Zugleich habe die Polizei „immer wieder handeln müssen“, weil es immer wieder Verstöße gegeben habe - unter anderem gegen das Vermummungverbot.

Die Polizei habe auch während der Demonstration zugegriffen, teils aber erst „bei günstiger Gelegenheit“, so Hoppe.

An dem propalästinensischen Aufzug hatten demnach rund 1.400 Menschen teilgenommen. Insgesamt seien bei allen Versammlungen am Samstag in Leipzig mehr als 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt worden. Im Verlauf habe die Zahl der Demonstrierenden „schon deutlich abgenommen“, sagte Hoppe.