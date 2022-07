Polizeieinsatz nach Bombendrohung am Amtsgericht

Sömmerda - Ein anonymes Schreiben mit einer Bombendrohung hat einen größeren Polizeieinsatz am Amtsgericht Sömmerda ausgelöst. Das Gebäude sei am Dienstagvormittag geräumt und die Zufahrtsstraßen zum Gericht weiträumig abgesperrt worden, teilte die Polizei mit. Beamte durchsuchten anschließend mit zwei Diensthunden das Objekt, wobei keine Hinweise auf Sprengstoff gefunden werden konnten. Am frühen Nachmittag seien die Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben worden, hieß es. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten auf.