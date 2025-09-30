Im Süden Berlins läuft nachts und am Morgen ein großer Polizeieinsatz. Ein Mann soll mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesehen worden sein.

Berlin - Ein Schuss in der Nacht hat in Berlin-Zehlendorf einen großen Polizeieinsatz mit Hubschrauber und Spezialeinsatzkommando (SEK) ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 1.30 Uhr von einer Frau alarmiert, die einen Schuss gehört hatte. Auch soll ein Mann mit einer Waffe gesehen worden sein. Mit Hilfe eines Hubschraubers suchten Polizisten mit großem Aufwand die nächtliche Umgebung ab, wie mitgeteilt wurde.

Unterdessen rief ein Mann aus seiner Wohnung im Breitensteinweg den Polizei-Notruf an und drohte, auf Menschen zu schießen, die ihm zu nahe kämen. Ein Spezialeinsatzkommando öffnete die Wohnungstür und stürmte die Wohnung. Der 43-jährige Mann wurde festgenommen. Dabei wurde er von einem Polizeihund leicht verletzt. Die Polizei fand mehrere Schreckschusswaffen und Waffenattrappen.