Magdeburg, Deutschland
  Steuerzahler-Schwarzbuch zeigt Steuerverschwendung in Sachsen-Anhalt

Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds Teure Mieten für Ministerien: Hier verschwendet Sachsen-Anhalt Steuergeld

Der Bund der Steuerzahler listet die aus seiner Sicht 100 größten Fälle von Steuerverschwendung in Deutschland auf. Darunter: fünf aufsehenerregende Fälle aus Sachsen-Anhalt.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 30.09.2025, 14:12
Die Landesregierung hat auch Büros in Elblage in Magdeburg angemietet.
Die Landesregierung hat auch Büros in Elblage in Magdeburg angemietet. Foto: Viktoria Kühne

Magdeburg - Der Bund der Steuerzahler prangert in seinem neuen Schwarzbuch die aus seiner Sicht 100 bedeutsamsten Verschwendungsfälle aus Deutschland an. Sachsen-Anhalt ist mit mehreren Fällen vertreten. Dabei geht es um Millionen-Beträge.