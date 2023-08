Sie sind im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide im Einsatz: Die Polizeireiter kontrollieren, ob die Besucher sich an die Bestimmungen halten.

Polizeireiter in der Lüneburger Heide unterwegs

Bispingen - Pünktlich zur Heideblüte nehmen die Polizeireiter wieder ihren Dienst im Naturpark Südheide auf. Damit auch alle Ver- und Gebote eingehalten werden, sind für die kommenden Wochen Polizeioberkommissar Bastian Ebhardt und Polizeikommissar Simon Rölleke mit ihren Pferden Rocco und Pablo in der Heide unterwegs. Danach werden sie abgelöst. Sie sind Ansprechpartner für Gäste und weisen auch auf Regeln hin. So müssen Hunde immer an der Leine geführt werden.

Die beiden Polizeireiter achten zudem darauf, dass niemand raucht oder Feuer macht und auch niemand die gekennzeichneten Wege verlässt. Die Beamten gehören zur Polizeireiterstaffel Hannover. In der Lüneburger Heide sind etliche Kutschen unterwegs - auch Kutscher und Pferde werden überprüft.

In den Monaten August und September, wenn verstärkt Touristen zur Heideblüte anreisen, sind die Reiter nach Angaben der Polizei zu zweit oder auch allein im Naturschutzgebiet unterwegs. Und das täglich - auch an den Wochenenden.