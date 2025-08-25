Ein „Tatort“-Team gibt es in Brandenburg zwar nicht, aber immerhin kommt der „Polizeiruf“ aus der Landeshauptstadt. Aktuell laufen die Dreharbeiten in Potsdam - aber auch in zwei Gemeinden außerhalb.

Potsdam - Noch bis Mitte September wird in Potsdam und Umgebung eine neue Folge des „Polizeiruf 110“ gedreht. Die Dreharbeiten liefen bereits seit fast zwei Wochen, hieß es vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Demnach arbeite das Filmteam unter anderem im Holländischen Viertel in Potsdam, am Alten Markt und im Park Sanssouci. „Weitere Drehorte sind Königs Wusterhausen und Blankenfelde-Mahlow.“

Folge trägt den Titel „Goldraub“

Laut rbb soll die Folge mit dem Titel „Goldraub“ im Frühjahr 2026 gesendet werden. Dabei geht es um den Mord an einem Goldschmied kurz nach einer wertvollen Lieferung. Der Verdacht steht im Raum, dass es sich bei den Tätern um eine professionelle polnische Bande handelt, deren Markenzeichen Clowns-Masken sind. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um eine historische Schmucksammlung. Bald ist klar, dass auch einer der Angreifer durch einen Schuss verletzt worden sein muss.