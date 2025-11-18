Bei der Suche nach einem vermissten Kind griffen Polizisten in Bochum zur Waffe, eine Zwölfjährige wurde lebensgefährlich verletzt. Nun gibt es weitere Details aus den Ermittlungen.

Bochum - Bei dem eskalierten Polizeieinsatz gegen eine Zwölfjährige in Bochum ist nach den bisherigen Ermittlungen ein einzelner Schuss gefallen. Ein Beamter habe mit seiner Dienstwaffe geschossen und das Mädchen im Bauch getroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Essen.

Das Mädchen war anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen und dort operiert worden. Der Zustand der Zwölfjährigen sei unverändert „kritisch, aber stabil“, sagte der Sprecher.

Die Ermittlungen zu dem Polizeieinsatz gehen unterdessen weiter. Das Mädchen war nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Montag bei dem Einsatz in einer Wohnung mit zwei Messern auf die Polizisten zugegangen. Die Polizisten schossen daraufhin auf das Kind, einer mit Taser - eine Waffe, die den Getroffenen durch einen Stromstoß kurz handlungsunfähig macht - einer mit Dienstwaffe, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.