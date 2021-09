Polizeiwagen fährt Fußgänger mit Kopfhörern an

Berlin - Ein Polizeiauto hat auf einer Einsatzfahrt in Berlin-Pankow einen Fußgänger angefahren. Der Streifenwagen war am Samstagmittag mit Blaulicht und Sirene auf der Berliner Straße in Richtung Bornholmer Straße unterwegs, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. An der Kreuzung Granitzer Straße zeigte die Ampel Rot. Als der Wagen abbremste, lief jedoch der 27-Jährige vor den Wagen, den Angaben zufolge mehrere Meter vor dem Fußgängerübergang. Er wurde leicht am Arm verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. Der Fußgänger habe nach eigenen Angaben durch das Tragen von Kopfhörern den Streifenwagen nicht bemerkt, erklärte die Polizei. Die Beamten blieben unverletzt.