Bei einer Festnahme in Berlin-Kreuzberg wird ein Polizist schwer am Kopf verletzt. Zwei Verdächtige können nach dem Angriff fliehen.

Berlin - Ein Polizeibeamter ist bei der Festnahme eines mutmaßlichen Diebs in Berlin-Kreuzberg schwer am Kopf verletzt worden. Der Polizist war Teil einer Einsatzgruppe in Zivil, die am Freitagabend auf eine fünfköpfige Personengruppe aufmerksam wurde, die auf dem Erkelenzdamm in Richtung Kottbusser Tor rannte, wie die Polizei mitteilte. Einer der Verdächtigen soll zuvor einer Frau die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen haben.

Der Beamte setzte den Angaben zufolge dem Verdächtigen nach und nahm ihn schließlich auf dem Segitzdamm fest. Der mutmaßliche Dieb habe sich mit Tritten und Schlägen gewehrt. Schließlich habe ein Unbekannter dem Polizisten mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. Beiden Verdächtigen gelang daraufhin die Flucht. Der Beamte kam mit einer Gesichtsfraktur und einer Platzwunde ins Krankenhaus.