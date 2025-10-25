Hubschrauber über Magdeburg: Flüchtiger gesucht

In Magdeburg-Buckau kam es zu einem Raub. Die Polizei sucht in der Stadt nach dem Täter, der aktuell noch flüchtig ist.

Magdeburg. - Polizeihubschrauber fliegen am Samstag, 25. Oktober 2025, am Nachmittag über Magdeburg. Es wird ein Flüchtiger Täter gesucht.

Grund für die Suche ist ein Raub im Magdeburger Stadtteil Buckau, wie die Polizei auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt. Der Einsatz laufe seit 14.15 Uhr. Er laufen noch Ermittlungen. Genauere Information zur Tat werden derzeit nicht bekanntgegeben.

Derzeit wird noch ein Flüchtiger gesucht. Daher gibt es ein größeres Polizei-Aufkommen in Magdeburg. Nicht nur im Stadtteil Buckau, sondern auch in Stadtfeld sind Hubschrauber zu sehen und zu hören.