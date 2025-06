Bei einem Einsatz in Schwerin wurden zwei junge Streifenpolizisten angegriffen. Nach einem Tritt gegen seinen Kopf verlor ein 28-jähriger Beamter kurzzeitig das Bewusstsein.

Polizist in Schwerin bewusstlos getreten

Bei einem Einsatz in Schwerin sind Polizeibeamte angegriffen und verletzt worden. (Symbolbild)

Schwerin - Beim Versuch, einen Streit innerhalb einer Gruppe von etwa 15 bis 20 Personen zu schlichten, sind in der Nacht zum Samstag in Schwerin Polizeibeamte selbst zum Ziel gewalttätiger Angriffe geworden. Ein 28-jähriger Polizist sei nach einem Tritt gegen den Kopf kurzzeitig bewusstlos gewesen. Zwei weitere Beamte wurden den Angaben zufolge im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Bei dem Versuch, zwei Männer aus der Gruppe zu lösen, habe sich die Aggression plötzlich gegen die Beamten gerichtet. Einer der Beteiligten habe den 28-jährigen Polizisten mehrfach gegen eine Wand gedrückt und sei daraufhin zu Boden gebracht worden.

Beim Versuch, den Mann zu fixieren, sei dem Beamten von einem weiteren Tatverdächtigen gegen den Kopf getreten worden. Seine 27-jährige Streifenpartnerin, die sich ebenfalls Angriffen ausgesetzt gesehen habe, sei ihm zu Hilfe geeilt und habe weitere Angriffe abwehren können.

Zusätzlich alarmierte Polizeikräfte hätten in Tatortnähe Kontrollen durchgeführt und dabei zwei 22-jährige deutsche Tatverdächtige identifizieren und vorläufig festnehmen können. Dabei sei es durch beide Männer erneut zu Angriffen auf Polizeibeamte gekommen, bei denen zwei weitere Polizisten im Alter von 25 und 31 Jahren verletzt worden seien.

Es seien Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlicher Angriffe eingeleitet worden. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst auf freien Fuß gesetzt, hieß es.