Weißenfels - Polizisten sind in Weißenfels im Burgenlandkreis von zwei Männern attackiert und bespuckt worden. Die Beamten, die am Freitagabend in einem Fall ermittelt hätten, seien von den alkoholisierten Männern im Alter von 34 und 40 Jahren zunächst beleidigt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Dann hätten sie versucht, die drei Beamten anzugreifen. Schließlich hätten sie den Polizisten ins Gesicht gespuckt. Die Beamten mussten Zwang gegen die Männer einsetzen. Eine Blutentnahme der Angreifer sei angeordnet worden. Die beiden Männer sowie die drei Polizisten seien an Ort und Stelle medizinisch versorgt worden.