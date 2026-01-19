Mehr als 150 Beiträge liegen der Fachjury vor. Nun entscheidet sich, welche Bands, regionale Festivals oder kreative Vorhaben im Freistaat von den Preisgeldern profitieren.

Die Auszeichnung wird das dritte Jahr in Folge verliehen und soll die regionale Musik- und Veranstaltungskultur unterstützen. (Symbolbild)

Dresden - Zum dritten Mal ringen Künstler und Veranstalter um die Preise des sächsischen Popmusikwettbewerbs. Insgesamt gehen in diesem Jahr 171 Beiträge ins Rennen, wie das Büro für Popkultur und Musik Sachsens (BPM) mitteilte. Dabei winken den Gewinnerinnen und Gewinnern zur Preisverleihung am 23. März jeweils 3.000 Euro.

Musikschaffende sowie Festivals und Clubs aus nahezu allen Landkreisen hatten ihre Ideen und Vorhaben in fünf unterschiedlichen Kategorien eingereicht. Etwa 84 Prozent von ihnen entfielen auf die städtischen Zentren Sachsens. Jede sechste Bewerbung kam aus dem ländlichen Bereich, wie eine Sprecherin des BPM betonte.

In der Kategorie „Beste neue Acts“ gingen die meisten Bewerbungen ein, hieß es weiter. Die Beiträge in dieser und allen weiteren Bereichen werden nun von einer Fachjury bewertet. Die zu vergebenden Preisgelder stellt das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz bereit.