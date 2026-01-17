Lichter in dunkler Winterzeit: Warum am 24. Januar der Alte Markt in Potsdam erstrahlt und was Friedrich II. damit zu tun hat.

Der Alte Markt in Potsdam ist das historische Zentrum der Stadt - unter anderem mit dem Potsdam Museum. (Archivbild)

Potsdam - In Potsdams Mitte lebt eine historische Tradition auf: Ein Lichterfest am 24. Januar soll den Alten Markt zum Leuchten bringen. Die Aktion fällt auf den Geburtstag von Friedrich II. - er hatte im 18. Jahrhundert Schloss Sanssouci bauen lassen. Nach der Legende stellten die Potsdamer immer Lichter in ihre Fenster, wenn er in die Stadt zurückkehrte, wie die Organisatoren mitteilten.

Das Potsdam Museum, die Nikolaikirche, das Museum Barberini und die Garnisonkirche veranstalten gemeinsam am kommenden Samstag das „Lichterfest auf dem Alten Markt“. Sie schaffen damit für die Stadt einen „Lichtpunkt in der Winterzeit“, wie Potsdams Kulturbeigeordneter Torsten Wiegel sagte.

Höhepunkt ist laut Stadt eine Zusammenkunft mit Laternen in Potsdams Mitte und die Musik des Posaunenchors. Material zum Laternen-Basteln wird vorher auch in beteiligten Häusern bereitgestellt. Auch die Anrainer des Alten Marktes seien eingeladen, ab 16.30 Uhr Lichter in ihre Fenster zu stellen, hieß es. Zudem gibt es Museumsführungen und Turmbesteigungen bei teils freiem oder ermäßigtem Eintritt.