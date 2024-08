„Anatevka“ oder „Fiedler auf dem Dach“ ist ein Musical-Klassiker. Er soll bei den Domstufen-Festspielen in Erfurt in diesem Jahr für viele Besucher sorgen.

Erfurt - Mit dem Musical-Klassiker „Anatevka“ starten die Domstufen-Festspiele in Erfurt in ihre neueste Auflage. Zur Premiere des Stücks vor der imposanten Kulisse von Dom und Severikirche wird traditionell auch Politikprominenz aus Thüringen erwartet.

Das Musical erzählt die Geschichte des jüdischen Milchmanns Tevy, der 1905 in einem kleinen Fantasie-Dorf namens Anatevka lebt. In dem Musical geht es um universelle Themen wie Familie, Generationenkonflikte, Toleranz, Empathie und Solidarität. Dabei sorgen schwungvolle Stücke wie „Wenn ich einmal reich wär'“ für reichlich Ohrwürmer. Das 1964 uraufgeführte Stück mit dem Originaltitel „Fiddler on the Roof“ von Komponist Jerry Bock und Librettist Joseph Stein basiert auf den Geschichten von Scholem Alejchem.